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В Алматы возложили цветы к монументу Независимости

Торжественная церемония возложения цветов состоялась в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан.

Фото : telegram16 декабря 2020, 11:07

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев возложил цветы к монументу "Тәуелсіздік", сообщает zakon.kz.

Торжественная церемония возложения цветов состоялась в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие аким Алматы Б. Сагинтаев, секретарь маслихата города К. Казанбаев, первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan С. Канкуров, председатель городского Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана А. Шардинов, председатель Общественного совета города Р. Алшанов, председатель Совета ветеранов города А. Бижанов.

Также в праздничном мероприятии приняли участие руководители желтоксановских объединений, представители общественных и молодежных организаций.


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