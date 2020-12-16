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Казахстан показал высокий уровень устойчивости экономики в период глобального кризиса - Мамин

Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

Фото : primeminister16 декабря 2020, 11:19

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает zakon.kz.

Текст поздравления был опубликован на сайте премьер-министра.

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Независимости!

16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета.

Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики в период нынешнего глобального экономического кризиса и борьбы с пандемией.

В целях обеспечения дальнейшего роста экономики, повышения качества жизни и благосостояния населения Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил масштабные задачи по реализации структурных социально-экономических реформ, укреплению индустриального, агропромышленного и инвестиционного потенциала страны.

Уверен, что наша страна достигнет поставленных целей. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!


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