Двух иностранцев с просроченными справками ПЦР депортировали из аэропорта Алматы

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Двух иностранцев с просроченными справками ПЦР депортировали в аэропорту города Алматы, сообщает zakon.kz.

15 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Израиля, Великобритании, Германии, Франции, Кореии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Кыргызстана и Узбекистана.

Из 1 612 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 465 человек, без справок прибыл 147 человек - гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы - 10 рейсов, 1 348 пассажиров, со справками - 1 209, без справок - 139;

в аэропорт г. Нур-Султан - 3 рейса, 264 пассажира, со справками - 256, без справок - 8.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа из 81 пассажира, прилетевших в РК 14 декабря 2020 года, у 2 граждан Казахстана, прилетевших рейсом Стамбул – Алматы выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, граждан Шри-Ланки и Кыргызстана, прибывших авиарейсом из Турции, депортировали в аэропорту г. Алматы в связи с предоставлением просроченных справок о прохождении теста на COVID-19.

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