ЕС пообещал Тихановской давить на Беларусь

Ранее Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против Лукашенко и людей из его окружения.

Европейский союз будет оказывать давление на Беларусь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сообщил в своем твиттере.

Вчера Де Кро провел виртуальную встречу с Тихановской. После ее окончания он опубликовал в твиттере снимок экрана, сделанный в ходе мероприятия.

В подписи к фотографии политик назвал Тихановскую лидером белорусской оппозиции и сообщил, что Бельгия и Евросоюз поддерживают народ Беларуси в его стремлении к свободному от насилия демократическому обществу, в котором соблюдаются основные права человека.

Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти, чтобы они вступили в заслуживающий доверия диалог, — написал он.

Позавчера Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против Лукашенко и людей из его окружения и больше поддерживать белорусскую оппозицию, в частности, отменить визовый режим для тех ее представителей, которые подвергаются политическим преследованиям.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста.

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