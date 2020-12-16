Nur Otan в Таразе: Развитие массового спорта среди детей будет в приоритете

Члены предвыборного штаба Nur Otan посетили Жамбылскую область.

Члены предвыборного штаба Nur Otan посетили Жамбылскую область, где провели встречи с коллективами промышленных предприятий, представителями МСБ, жителями сел, обсудив предвыборную программу партии, сообщает zakon.kz.

Населением поднимались вопросы поддержки молодежи, повышения качества здравоохранения, улучшения работы госорганов, развития сельского хозяйства и многое другое. Как отметили в пресс-службе, все эти предложения ранее были учтены после широкого обсуждения с общественностью в рамках праймериз.

К примеру, в регионе планируется обеспечить более 100 сел качественной питьевой водой, газом и доступом к широкополосному Интернету. Планируется построить 13 новых школ и Дворец школьников.

На встрече с коллективами Локомотивного депо "КТЖ" и завода минеральных удобрений "Казфосфат" были обсуждены вопросы социальной поддержки граждан, обеспечения жильем, создания новых рабочих мест.





Так, в предвыборной программе "Nur Otan"-а предполагается обучить 130 тысяч безработных востребованным на рынке труда профессиям. Еще 150 тысяч человек будут обучены по проекту "Бастау Бизнес". Конкретно в Жамбылской области планируется реализовать 19 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и запустить 8 новых производств. В результате за 5 лет в регионе будет создано порядка 84 тысяч новых рабочих мест.

В ходе встречи со спортсменами области руководитель республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек рассказал об основных приоритетах партийной программы по развитию массового спорта, особенно для детей, и популяризации здорового образа жизни.



Новый импульс получат национальные виды спорта. "Nur Otan" будет содействовать популяризации и развитию конных видов, а также других направлений.

В случае победы партии нашей партии, заработная плата тренеров-преподавателей увеличится в 2 раза к 2023 году. Учителям физической культуры будет предусмотрена доплата в размере 100% от базового должностного оклада за организацию и ведение спортивных секций в школах. В каждом сельском округе мы предлагаем ввести должность инструктора по спорту. Увеличится до тысячи количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов с охватом всех опорных сел. Будут созданы условия для занятия спортом взрослых и детей с особыми потребностями. Будьте с нами! Будьте победителями! Голосуйте за Nur Otan!, - отметил Бауыржан Байбек.

В результате встреч большинство участников выразили свою поддержку и заявили о твердом намерении голосовать за партию "Nur Otan" на предстоящих выборах!

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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