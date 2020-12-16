В День Независимости павлодарцы стали участниками большой акции "Мой флаг – моя Родина"
Горожане участием в этой акции выразили свой патриотизм.
Фото : Константин Шелков16 декабря 2020, 14:47
Волонтеры, молодые госслужащие, неравнодушные и активные жители Павлодара, подняв государственные флаги, собрались вместе, сообщает zakon.kz.
Большой флаг вывесили на балконе ресторана, украсили ими припаркованные автомашины, сами взяли флаги в руки.
Шесть дней назад акцию "Мой флаг – моя Родина" начали павлодарские школьники, которые рисовали и украшали рисунками флага окна своих квартир, – прокомментировала замакима Павлодара Светлана Гладышева. – А сегодня горожане участием в этой акции выразили свой патриотизм и доказали, что любовь своему государству они носят глубоко в сердце.
Кроме этого, сотрудники Павлодарского филиала общества Красного Полумесяца продолжили идею одаривать въезжающих на территорию города флагами и шоколадом, раздавая их уже на трамвайных остановках пассажирам и кондукторам.
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