За последнее время построены областной Центр крови, поликлиника и 2 инсультных центра.

За период Независимости в Акмолинской области построено 50 объектов здравоохранения, сообщает zakon.kz.

С обретением Независимости страны модернизация системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг основной приоритет в регионе. Построены новые лечебно-профилактические учреждения, обновлено медицинское оборудование, внедрены новые технологии, сообщает управление внутренней политики.

Как отметили в управлении здравоохранения, за период Независимости в области построено порядка 50 объектов здравоохранения.

За последнее время построены областной Центр крови, поликлиника на 500 посещений, 2 инсультных центра, новый корпус перинатального центра. Открыты офтальмологический и реабилитационный центры, поликлиника на 250 посещений в городе Акколь.

В регионе принимаются действенные меры по обеспечению стабильной эпидемиологической обстановки, недопущению роста заболеваемости коронавирусной инфекции. За очень короткие сроки, буквально за два месяца, построена новая инфекционная больница на 200 коек в Кокшетау, которая уже сегодня работает в полном режиме. Только за этот год приобретено свыше 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования. В их числе 8 передвижных медицинских комплексов, 63 единицы санитарного автотранспорта, более 200 аппаратов ИВЛ, - отметили в областном ведомстве.

На пристальном внимании находится и вопрос обновления объектов здравоохранения. В этом году проведены капитальные ремонты 10 медучреждений на сумму 2,2 млрд. тенге, в числе которых Астраханская, Егиндыкольская и Сандыктауская районные больницы.

К слову, до конца этого года в областном центре будет введена новая онкологическая поликлиника на 150 посещений. Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в Кокшетау. Проект будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией "Ellington Properties Development LLR". На данный момент проект детальной планировки по строительству объекта находится на утверждении.

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