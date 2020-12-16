Twitter закрывает сервис прямых трансляций

Это объясняли низкой популярностью сервиса. Соцсеть уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope.

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет работать с 31 марта 2021 года. Создавать новые аккаунты на площадке уже запрещено, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, в компании это объясняли низкой популярностью сервиса. Соцсеть приобрела приложение Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов.

Приложения Periscope для iOS и Android перестанут работать с 31 марта 2021 года. Веб-сайт Periscope останется доступен в виде архива публичных трансляций только для чтения, — говорится в сообщении соцсети.

В компании также отметили, что этот шаг поможет им усилить инструменты для создания прямых трансляций сразу в Twitter.

Соцсеть уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope. В Twitter уже встроены ключевые функции приложения — создание и просмотр трансляций. Пользователи смогут до конца марта скачать архив своих видео, а трансляции проводить через приложение Twitter.

Закрытие сервиса и приложения в Twitter назвали "трудным решением". Но в компании пояснили, что таким образом намерены сосредоточиться на развитии услуги видеотрансляций в самой соцсети. Вместо Periscope, работавшего как отдельное приложение, трансляции можно будет вести через функцию Twitter Live.



Сайт Periscope останется доступен как архив видеозаписей трансляций, которые велись публично. Все трансляции в Periscope можно будет интегрировать со своим аккаунтом в Twitter. По запросу пользователь также может скачать архив видео.

Twitter купил Periscope в марте 2015-го — еще до его официального запуска — на волне интереса к пользовательским онлайн-трансляциям. Однако удержать интерес аудитории надолго — как это удалось, например, Twitch — принадлежащий Twitter сервис не смог. В итоге функции Periscope интегрировали в основное приложение соцсети уже в декабре 2016-го.

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