Провалившуюся в люк собаку вызволили спасатели ВКО
Испуганное животное, не понимало, что ее спасают и вырывалось.
Фото : sevkor.ru16 декабря 2020, 16:48
В Усть-Каменогорске прохожие услышали, как из открытого люка скулит собака, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел на улице Кокжал Барака, передает YK-news.kz.
На место вызвали спасателей, которые с помощью шеста для отлова достали пса из колодца.
Испуганное животное, не понимало, что ее спасают, вырывалось, но в итоге, не пострадало.
Несколько дней назад, также в ВКО, в глубокий открытый колодец в Меновном упала женщина и пробыла там несколько часов.
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