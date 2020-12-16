Провалившуюся в люк собаку вызволили спасатели ВКО

Испуганное животное, не понимало, что ее спасают и вырывалось.

В Усть-Каменогорске прохожие услышали, как из открытого люка скулит собака, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел на улице Кокжал Барака, передает YK-news.kz.

На место вызвали спасателей, которые с помощью шеста для отлова достали пса из колодца.

Испуганное животное, не понимало, что ее спасают, вырывалось, но в итоге, не пострадало.

Несколько дней назад, также в ВКО, в глубокий открытый колодец в Меновном упала женщина и пробыла там несколько часов.

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