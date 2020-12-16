Учителя и врачи Нур-Султана получили квартиры

В 2019-2020 годы квартиры в рамках данной программы получили жители Актобе, Алматы, Караганды, Нур-Султана, Актобе и Актау.

Столичные работники образования и здравоохранения получили в День Независимости ключи от арендных квартир с правом выкупа. Многоквартирный дом построен в рамках реализации госпрограммы Нұрлы жер" и меморандумов, подписанных между АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" (КИК), акиматом города Нур-Султан, министерством здравоохранения и министерством образования и науки, сообщает zakon.kz.

В церемонии приняли участие аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, вице-министр здравоохранения Асем Нусупова, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов и председатель правления КИК Адиль Мухамеджанов.

Аким столицы напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание жилищной политике страны и строительству доступного льготного жилья для населения.

Сегодня более 150 семей получили квартиры. Данные квартиры мы реализовали совместно с Казахстанской Ипотечной Компанией среди очередников, которые годами ждут жилья, - сказал он.

За последние пять лет во всех регионах страны более 85 тысяч казахстанцев получили новое жилье. При этом, половина построенного жилья распределяется среди молодых семей. Я рад, что к 30-летнему юбилею независимости нашей страны мы подходим с такими хорошими результатами в работе по обеспечению жилья населения, - отметил глава холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.

В свою очередь председатель правления АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" Адиль Мухамеджанов сообщил, что стоимость арендного жилья составит 1455 тенге за 1 квадратный метр, а ежемесячный платеж за квартиру площадью 50 квадратных метров составит 72,8 тыс. тенге.

Главная задача нашей компании и жилищной политики государства в целом - сделать жилье доступным. Безусловно, программа Нұрлы жер", оператором которой выступает КИК, стала драйвером в этом направлении. Аренда с правом выкупа уникальна по своим условиям, ведь сумма ежемесячных платежей, по которым клиенты выкупают свое жилье, гораздо ниже даже рыночной аренды, - сказал он.

На финансирование арендного жилья с правом выкупа для учителей и медиков КИК направлено порядка 40 млрд тенге из собственных и заимствованных средств. В 2019-2020 годы квартиры в рамках данной программы получили жители Актобе, Алматы, Караганды, Нур-Султана, Актобе и Актау.

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