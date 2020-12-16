К 30-летию Независимости Казахстана в Алматинской области появились на свет 150 младенцев

Область лидирует в демографических показателях. И с каждым городом рождаемость детей увеличивается, со стороны руководства области создаются все условия как для матерей, так и для детей.

Лучший подарок. Ко Дню Независимости преподнесли жители Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Ожидается, что 16 декабря в Алматинской области родится 150 детей. В подарок молодые мамы получили конверты для новорожденных с логотипом 30 лет Независимости Казахстана.

В Талдыкоргане на свет появились 10 детей. Всего с начала года в областном перинатальном центре в Талдыкоргане родилось более 6050 детей. По словам директора центра, в этом году рождаемость выше. Ожидается, что за 12 месяцев до конца года родится - 7000 малышей.

Такой необычный подарок был представлен от руководства области.

Самое большое количество детей в этот день родятся в Карасайском и Илийском районах по 30 и 25 малышей.

В Ескельдинском районе в этот день на свет появилось трое детей - два мальчика и девочка. По словам роженецы Акботы Солтанбек, она благодарна, за нужный подарок и оказанное внимание.

Очень рада, что именно сегодня родился мой сын. День Независимости всегда был особенным праздником, теперь этот день будет вдвойне радовать нас. Поздравляю всех с праздником и желаю всем мирного неба над головой, - подчеркнула Акбота Солтанбек.

В Кербулакском районе родилось 4 ребенка. А вот в городе Капшагай родились разнополые двойняшки. По словам директора Капшагайской городской больницы Айман Ракишевой до конца дня ожидается рождение малышей.

Мы от всей души поздравляем молодых мам и желаем им здоровья и благополучия, - подчеркнула она.

По прогнозам на 16 декабря в регионе должны родиться 150 детей. Наибольшее количество новорожденных планируется -Ежегодно условия для рожениц улучшаются, собственно, как и показатель рождаемости. В целом в год появляются на свет порядка 50 тысяч детей, - говорит Директор ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" Канат Жумашев.

Так, в Ескелдинском районе родились 3, в Кербулакском -4, в Сарканском-10 , В Алакольском -2, в Аксуском -1, Балхашском – 1, Уйгурском - 4 и т.д.

А многодетная мама из Сарканского района и вовсе не ожидала, что родит своего 6 ребёнка в День Независимости.

Очень радостное и неожиданное событие в жизни нашей семьи. Никогда бы не подумала, что мое чадо родится в такой важный день. Теперь у нас 6 детей - 2 мальчика и 4 девочки. Всей большой семьей ждем нашей выписки. Вы не представляете какое это счастье услышать первый крик своего ребёнка. Этому радуются и врачи, которые всем сердцем болеют и переживают за нас,- говорит Назгуль Ергалиева.

Напомним, что Алматинская область лидирует в демографических показателях. И с каждым городом рождаемость детей увеличивается, со стороны руководства области создаются все условия как для матерей, так и для детей.

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