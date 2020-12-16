В пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

Все они пациенты частного пансионата, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали.

В селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 человек погибли, сообщает zakon.kz.

Все они пациенты частного пансионата для престарелых, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали, передает ТАСС.

Известно, что сотрудница дома престарелых спасла троих постояльцев, эвакуировав их через окно. В районе введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.

Выжили всего пять человек — трое постояльцев, сиделка Альбина Давлетшина и ее 15-летняя дочь Ангелина. Остальные были маломобильными людьми, и женщина не смогла спасти их в одиночку. В ожидании помощи спасшиеся получили обморожение.

Пансионат находился в обычном двухэтажном деревянном жилом доме. В нем не было системы пожаротушения. Жилая площадь составляла 72 квадратных метра, и в таких стесненных условиях жили 15 человек. Соседи говорят: считали, что в доме престарелых в два раза меньше постояльцев.

По имеющимся данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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