В день Независимости в Кызылординской области открылись новые объекты

Глава региона поручила акиму района Мухтару Оразбаеву продолжить работу по реализации госпрограмм, а также обратить внимание на соблюдение мер предосторожности.

16 декабря в День Независимости Республики Казахстан аким области Гульшара Абдыкаликова посетила Аральский район и приняла участие в открытии ряда объектов, сообщает zakon.kz.

Глава региона приняла участие в церемонии ввода в эксплуатацию районного Дома школьников.

Поздравляю всех с открытием районного Дома школьников, в котором, уверена, будет воспитываться талантливая молодежь, которая внесет свой вклад в культурное развитие района. Здесь ребята смогут заниматься в различных кружках и развивать свои таланты, - сказала руководитель региона.

Строительство объекта началось в мае 2019 года. Стоимость здания вместимостью 250 человек составляет 282,1 млн тенге. Генеральный подрядчик ТОО "ЅСЅ Инжиниринг" своевременно завершил строительные работы. На первом этаже здания расположились кружки "Bioland", "IT" и "Танцы", на втором этаже - кружок "Умелые руки", также есть просторный актовый зал, в фойе была представлена выставка художников и молодых ремесленников.

Глава региона Г.Абдыкаликова также приняла участие в церемонии открытия врачебной амбулатории в селе Шижа. В новом медицинском здании 15 комнат, в том числе комната доврачебного осмотра, приемная, регистратура, прививочная, химизатор, женская смотровая, лаборатория, аптека, комната матери и ребенка, а также комната дневного стационара. Сейчас здесь работают 15 сотрудников. Новый объект построен в рамках государственно-частного партнерства. Аким области поздравила жителей села с открытием нового объекта и пожелала успехов в работе амбулатории.

Аким области также осмотрела аварийный спортивный зал средней школы № 248 в населенном пункте Жинишкекум. Согласно решению специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области эксплуатировать здание спортивного зала запрещено. Более того, согласно заключению экспертизы ТОО "Баспана Қызылорда", здание признано аварийным.

Далее аким области приняла участие в церемонии ввода в эксплуатацию, после реконструкции и расширения, водопроводной сети в населенном пункте Шомиш. Протяженность данной водопроводной сети составляет 11,9 км. Проект по питьевому водоснабжению реализован в рамках программы "Развитие регионов-2020". Житель села Шомиш аксакал Космырза Шахаров выразил признательность акиму области, отметив, что добрые дела, направленные на благо жителей, приносят свои плоды.

Визит главы региона Г.Абдыкаликовой в Аральский район завершился посещением комплекса придорожного обслуживания индивидуального предпринимателя Жалгасбекова Талгата, расположенного вдоль автодороги "Западная Европа – Западный Китай" в районе населенного пункта Камыстыбас. Комплекс предприниматель построил на свои средства. Он вложил 200 млн тенге. Здесь есть кухня на 80 человек, 10 спален и комната для молитвы. Рядом с новым объектом находится автозаправочная станция. Аким области пожелала предпринимателю успехов в работе комплекса.

В завершение визита глава региона поручила акиму района Мухтару Оразбаеву продолжить работу по реализации госпрограмм, а также обратить внимание на соблюдение мер предосторожности.

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