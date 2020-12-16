Горячие новости
Читайте также

В работе YouTube, Telegram и WhatsApp по всему миру произошел сбой

В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.

Фото : APKPure.com16 декабря 2020, 21:13

Пользователи нескольких стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram, передает zakon.kz.

Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Люди жалуются на то, что Telegram не подключается к сети, не отправляются сообщения. Из онлайн-карты сбоев следует, что больше всего жалоб поступает из России, Белоруссии и Украины, значительное число сообщений из стран Европы, особенно из Австрии, Испании и Италии. Из азиатских стран на сбой реагируют в Узбекистане.

На видеохостинге YouTube не проигрываются видеоролики (61%), не загружается сайт (34%) или не открывается аккаунт пользователя (4%).

96 % пользователей, столкнувшихся с неполадками в WhatsApp, не смогли подключиться к серверу. В России мессенджером не удалось воспользоваться в основном жителям Москвы. О проблемах сообщали также в Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки.

В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты