В работе YouTube, Telegram и WhatsApp по всему миру произошел сбой
В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.
Пользователи нескольких стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram, передает zakon.kz.
Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.
Люди жалуются на то, что Telegram не подключается к сети, не отправляются сообщения. Из онлайн-карты сбоев следует, что больше всего жалоб поступает из России, Белоруссии и Украины, значительное число сообщений из стран Европы, особенно из Австрии, Испании и Италии. Из азиатских стран на сбой реагируют в Узбекистане.
На видеохостинге YouTube не проигрываются видеоролики (61%), не загружается сайт (34%) или не открывается аккаунт пользователя (4%).
96 % пользователей, столкнувшихся с неполадками в WhatsApp, не смогли подключиться к серверу. В России мессенджером не удалось воспользоваться в основном жителям Москвы. О проблемах сообщали также в Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки.
В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.
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