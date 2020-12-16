В работе YouTube, Telegram и WhatsApp по всему миру произошел сбой

В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.

Пользователи нескольких стран сообщают о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram, передает zakon.kz.

Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Люди жалуются на то, что Telegram не подключается к сети, не отправляются сообщения. Из онлайн-карты сбоев следует, что больше всего жалоб поступает из России, Белоруссии и Украины, значительное число сообщений из стран Европы, особенно из Австрии, Испании и Италии. Из азиатских стран на сбой реагируют в Узбекистане.

На видеохостинге YouTube не проигрываются видеоролики (61%), не загружается сайт (34%) или не открывается аккаунт пользователя (4%).

96 % пользователей, столкнувшихся с неполадками в WhatsApp, не смогли подключиться к серверу. В России мессенджером не удалось воспользоваться в основном жителям Москвы. О проблемах сообщали также в Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, Индонезии, США, Канаде и нескольких странах Южной Америки.

В Казахстане проблем с мессенджерами не наблюдалось.

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