Женщина и ребенок погибли в ВКО. Причина пожара - поджог
Площадь возгорания составила 432 квадратных метра. Все квартиры непригодны для проживания.
Фото : ДЧС ВКО16 декабря 2020, 21:37
Пожар, произошедший в Усть-Каменогорске, унес жизни двух человек, сообщает zakon.kz.
Как передает YK-news.kz, загорелся двухэтажный дом на улице Гастелло.
При разборе конструкций дома после пожара спасателями обнаружены два трупа — женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ДЧС.
На месте происшествия работали 40 сотрудников ПЧ и 7 автомобилей.
Площадь возгорания составила 432 квадратных метра. Все квартиры непригодны для проживания. Причина пожара, по данным ДЧС, — поджог.
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