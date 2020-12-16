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Женщина и ребенок погибли в ВКО. Причина пожара - поджог

Площадь возгорания составила 432 квадратных метра. Все квартиры непригодны для проживания.

Фото : ДЧС ВКО16 декабря 2020, 21:37

Пожар, произошедший в Усть-Каменогорске, унес жизни двух человек, сообщает zakon.kz.

Как передает YK-news.kz, загорелся двухэтажный дом на улице Гастелло.

При разборе конструкций дома после пожара спасателями обнаружены два трупа — женщины и ребенка. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

На месте происшествия работали 40 сотрудников ПЧ и 7 автомобилей.

Площадь возгорания составила 432 квадратных метра. Все квартиры непригодны для проживания. Причина пожара, по данным ДЧС, — поджог.


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