СМИ: Из-за развода счета Петросяна арестованы

Евгений Ваганович остался не только без значительной части денег, но и без концертов.

Из-за развода с Еленой Степаненко счета Евгения Петросяна арестованы – об этом сообщил писатель Георгий Териков, передает zakon.kz.

В интервью "Собеседнику" он рассказал о финансовых проблемах артиста из-за пандемии коронавируса и развода с Еленой Степаненко.

Писатель Георгий Териков общается с юмористом на протяжении 50 лет, последнее время они видятся почти каждый день. По словам сатирика, Евгений Ваганович остался не только без концертов, но и без значительной части денег — у него арестовали счета в ходе разбирательств по разделу совместно нажитого имущества с бывшей женой.

У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль, — сказал мужчина.

Териков также рассказал, что предлагал Петросяну "подбросить" денег, однако юморист отказывался и говорил, что справится сам.

Он мне такой подарок на день рождения прислал: дорогие часы, галстук, цветы! Часы ношу теперь, на съемках "Пусть говорят" в них был. Женя — хороший друг! — заключил писатель.

Также Георгий рассказал о семье юмориста и его маленьком сыне. По словам писателя, Ваган растет "хорошим и смешным" мальчиком, похожим на отца, а вот жена актера Татьяна после рождения ребенка стала более строгой. С супругами, добавил Териков, живет теща Петросяна.

Они, кстати, все переболели коронавирусом. И ребеночек тоже. Но сейчас все в порядке.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна. У юмориста есть 52-летняя дочь Викторина.

Счета Петросяна оказались под арестом из-за иска Степаненко. Бывшие супруги делят имущество на 1,5 миллиарда рублей, и пока суд не вынес решения, счета постановили заморозить. Распоряжаться денежными средствами Евгений Ваганович не может.

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