Самый высокий небоскреб Дубая окрасился цветами флага Казахстана
Так жители Эмиратов решили поздравить казахстанцев с Днем независимости.
Фото : Кадр из видео16 декабря 2020, 23:32
Фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага Казахстана, сообщает zakon.kz.
Событие ранее анонсировало Посольство РК в ОАЭ. Праздничная подсветка включилась в 21:40 по времени Нур-Султана.
Трансляцию пользователи Сети смогут посмотреть на официальной странице посольства Казахстана ОАЭ в Facebook.
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