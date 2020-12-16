Самый высокий небоскреб Дубая окрасился цветами флага Казахстана

Так жители Эмиратов решили поздравить казахстанцев с Днем независимости.

Фасад самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага Казахстана, сообщает zakon.kz.

Событие ранее анонсировало Посольство РК в ОАЭ. Праздничная подсветка включилась в 21:40 по времени Нур-Султана.

Трансляцию пользователи Сети смогут посмотреть на официальной странице посольства Казахстана ОАЭ в Facebook.

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