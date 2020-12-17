Синоптики прогнозируют туман и метель.

На 18 декабря в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.

В Западно-Казахстанской области местами также ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В городе Кокшетау в этот день ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Мангистауской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня ожидается гололед. Днем юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

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