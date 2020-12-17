В 2020 году миллиардеры увеличили свой капитал на 20%

Совокупный капитал миллиардеров в "коронавирусном" году увеличился до 11,4 триллиона долларов.

Общее состояние миллиардеров мира в текущем году увеличилось на 1,9 триллиона долларов, передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что больше других увеличилось совокупное состояние 400 китайских миллиардеров. За год оно выросло на 750 миллиардов долларов и составляет два триллиона.

На втором месте прирост состояния 600 американских миллиардеров, который составляет 560 миллиардов. Таким образом, размер капитала богатейших американцев достиг четырех триллионов долларов.

На третьей строчке расположились французские миллиардеры, которые совокупно разбогатели в текущем году на 95 миллиардов. Их состояние составляет 500 миллиардов долларов.

По данным издания на 11 декабря 2020 года, общее состояние миллиардеров составляет 11,4 триллиона долларов, что превышает прошлогодние подсчеты (9,5 триллиона) на 20%.

"Это был год изоляции, вызванной пандемией, политических потрясений и, особенно для самых богатых людей планеты, невероятного роста богатства", - указано в материале.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!