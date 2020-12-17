NASA сообщило о приближении пяти астероидов к Земле

Три космических объекта уже разминулись с нашей планетой, сближение еще двух ожидается 18 декабря.

Эксперты американского космического агентства NASA сообщили, что на этой неделе к Земле приблизятся пять астероидов. Три из них разминулись с нашей планетой в среду, передает zakon.kz.

По данным агентства, размеры упомянутых космических тел достигали от десяти до 24 метров в диаметре. Один из них разминулся с Землей на расстоянии 343 тысячи километров.

Кроме того, еще два астероида пролетят на расстоянии 57,1 тысячи километров и почти семь миллионов километров от Земли 18 декабря. В момент максимального сближения они окажутся ближе к нашей планете, чем Луна. Диаметры этих космических тел составляют 6,8 метра и 30 метров соответственно.

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