Казахстанец вернулся на родину без ПЦР-справки, но с коронавирусом

Всего без справок в РК вернулись 311 человек.

У казахстанца, прилетевшего в страну 15 декабря, не было ПЦР-справки, также у него обнаружили коронавирус, передает zakon.kz.

16 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Великобритании, Нидерландов, Кореи, Египта, Турции, ОАЭ, Украины, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, - значится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 1 472 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 161 человека, без справок прибыли 311 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы - 7 рейсов, 648 пассажиров, со справками - 621, без справок - 27;

в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 508 пассажиров, со справками - 336, без справок - 172;

в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 224 пассажира, со справками - 114, без справок - 110;

в аэропорт г. Атырау - 1 рейс, 91 пассажир, со справками - 89, без справок - 2;

в аэропорт г. Шымкент - 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.



По результатам ПЦР-анализа из 147 пассажиров, прилетевших в РК 15 декабря 2020 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы выявлена коронавирусная инфекция.

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