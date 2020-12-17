Три казахстанки родили детей на продажу китайцам
Женщин разыскивают.
Фото : Pixabay17 декабря 2020, 11:21
Три казахстанки родили детей в Красноярске по договору о суррогатном материнстве, передает zakon.kz со ссылкой на "Проспект Мира".
После родов они оставили детей и уехали в Казахстан. Отмечается, что детей планировали передать гражданам КНР, сами женщины должны были получить за новорожденных деньги.
Возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетними детьми (часть 2 статья 127.1 УК РФ). Сейчас женщин разыскивают.
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