Три казахстанки родили детей на продажу китайцам

Женщин разыскивают.

Три казахстанки родили детей в Красноярске по договору о суррогатном материнстве, передает zakon.kz со ссылкой на "Проспект Мира".

После родов они оставили детей и уехали в Казахстан. Отмечается, что детей планировали передать гражданам КНР, сами женщины должны были получить за новорожденных деньги.

Возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетними детьми (часть 2 статья 127.1 УК РФ). Сейчас женщин разыскивают.

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