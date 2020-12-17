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В Словакии запретят выходить из дома без уважительных причин

Анонсировано сокращение движения общественного транспорта, закрытие бассейнов, фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и библиотек.

Фото : Pixabay17 декабря 2020, 12:22

Правительство Словакии приняло решение ужесточить с 19 декабря национальный карантин. Об этом в, заявил на пресс-конференции глава МОЗ страны Марек Крайчи, передает zakon.kz.

После восьмичасового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики. С 5:00 (10:00 по Нур-Султану) субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встреч с ближайшими родственниками и прогулок в парках, - уточнил министр.

При этом с субботы в магазины покупателей допустят в количестве один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Ресторанам разрешат продавать еду и напитки только через окно на вынос. Употребление алкоголя в общественных местах также запретят.

Кроме того, анонсировано сокращение движения общественного транспорта, закрытие бассейнов, фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и библиотек. Соревнования разрешат проводить без зрителей.

Руководству предприятий и организаций рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Что касается рождественских и новогодних праздников, то, по рекомендации Минздрава, их лучше отметить в узком семейном кругу.


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