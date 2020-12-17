За годы Независимости в Акмолинской области введено порядка 6 млн кв. метров жилья

Только за 11 месяцев 2020 года введено 505 тыс. кв. метров, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.

С обретением Независимости в области динамичными темпами идет строительство жилья. В регионе строятся дома по программам "Нұрлы жер", "Дорожная карта занятости", вводятся арендные, кредитные жилые дома, передает управление внутренней политики.

Как сообщили в управлении строительства, за период Независимости в области введено почти 6 млн кв. метров жилья, жилищные условия улучшили более 54 тысяч семей.

Только за 11 месяцев 2020 года введено 505 тыс. кв. метров, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.

До конца этого года планируется ввести 570 тыс. квадратов, а это свыше 5 тысяч квартир.

В области за счет государственных инвестиций строятся 50 многоквартирных жилых домов, в том числе по программе "Нұрлы жер" 45 домов, по программе "Дорожная карта занятости" 4 дома, по программе "Развитие окраин крупных городов" 1 дом. Строительством доступного жилья охвачены 14 районов области, города Кокшетау и Степногорск, - сообщили в областном ведомстве.

В настоящее время введено в эксплуатацию 6 арендных домов. До конца этого года планируется ввод еще 5 жилых домов. Также ведется строительство 13 кредитных жилых домов, 5 из которых будут введены в эксплуатацию до конца года.

Для социально уязвимых слоев населения в регионе планируется распределить 501 арендных квартир, в том числе обеспечить жильем 186 многодетных семей.

Жители области продолжают активно участвовать в программе "7-20-25". На сегодня одобрено около 950 заявок. Также в этом году по программе "Бақытты отбасы" обладателями льготного жилья стали 175 семей.

Кроме того, в области большое внимание уделяется строительству социальных объектов. В настоящее время ведется реализация 51 проекта социальной сферы по строительству школ, детских садов, поликлиник, врачебных амбулаторий, физкультурно-оздоровительных комплексов.

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