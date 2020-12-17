Новый спорткомплекс для студентов открыли в Уральске

Также в честь дня Независимости РК в Уральске прошел ряд мероприятий, посвященных празднику – автопробег с национальными символами, лыжный забег спортсменов, открытие катков для массового катания жителей.

Сегодня в Уральске на территории ЗКАТУ им.Жангир хана открыл свои двери новый спорткомплекс. Необходимо отметить, что в настоящее время в университете более 2300 студентов и преподавателей вуза активно занимаются спортом. Гордостью учебного заведения являются – член национальной сборной Казахстана, чемпион Азии, Европы Бейбит Мадеев, обладательница 1 места чемпионата РК по женской борьбе Анастасия Панасович, мастер спорта по спортивному ориентированию Наргиза Иргусаева, завоевавшая путевку на международную Универсиаду 2021 года, и многие другие.

Символично, что спортивный комплекс университета мы открываем в День Независимости Казахстана. Тренер формирует тело и дух человека, учитель дает знания и навыки, формирует патриотический дух. Эти качества нужны, чтобы защищать независимость и развивать экономику страны. Поэтому в 2021 году мы продолжим строительство новых спортивных объектов в Уральске и районах области. Еще раз призываю местных предпринимателей вместе инвестировать в спорт, формировать здоровый образ жизни. Мы поможем земельными участками и государственным заказом на спортивные услуги. Нужно вытащить молодежь из интернета и увеселительных заведений, – сказал на открытии объекта аким ЗКО Гали Искалиев.

Университет вносит свой вклад в развитие региона, готовя высококлассных специалистов в разных отраслях, делая важное и нужное дело, приобщая к спорту не только студентов, но и всех жителей округа. В 2020 году, помимо спортивных объектов, возводимых в рамках госпрограмм, сдан в эксплуатацию ряд объектов, построенных за счет средств частных инвесторов, – спортивный клуб «Достык», «Олимпия», спорткомплекс Х-Fitness, спортклуб имени заслуженного тренера РК по греко-римской борьбе М. С. Жумашева, спорткомплекс «Спортивный зал бокса».

В настоящее время в Уральске ведется строительство современного спортивного комплекса «Omega Sports», общей площадью 3 тысячи кв.м. Сдан в эксплуатацию спортивный зал «Кодокан» для юных дзюдоистов. В селе Погодаево района Байтерек частный предприниматель построил физкультурно-оздоровительный комплекс на 120 посещений в смену. В селе Бостандык Казталовского района за счет средств фонда сельского населения строится зал бокса, который планируется открыть до конца декабря. В целом, в регионе в текущем году построены 36 спортивных площадок, из них в областном центре – 8 площадок.

Мы стараемся вкладывать средства в развитие инфраструктуры вуза, а также развиваем массовые занятия спортом среди студентов и преподавателей. У нас есть спортивные секции по 18 видам спорта. Стоимость этого проекта – 429 миллионов тенге, на следующий год будем строить стадион и две летние спортплощадки. Новый спорткомплекс, общей площадью около 2 тысяч кв.м., смогут посещать не только студенты, но и жители округа по льготным ценам, – пояснил ректор университета Аскар Наметов.

Также в честь дня Независимости РК в Уральске прошел ряд мероприятий, посвященных празднику – автопробег с национальными символами, лыжный забег спортсменов, открытие катков для массового катания жителей.

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