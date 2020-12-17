В Уральске 180 новоселов приобрели жилье по программе "Нұрлы жер"

Среди счастливых обладателей квадратных метров собственного жилья член ОО "Арба" для людей с ограниченными возможностями" Асель Садырова, которая на протяжении семи лет стоит в очереди на жилье.

В Западно-Казахстанской области быстрыми темпами продвигается строительство жилых домов. Благодаря успешной реализации государственной программы "Нұрлы жер" жители региона приобрели собственное жилье. В честь главного праздника страны – Дня Независимости Казахстана – аким области Гали Искалиев вручил ключи счастливым новоселам.

Для улучшения качества жизни населения в Казахстане реализуется ряд государственных программ. Одна из них, программа "Нұрлы жер", направлена на предоставление населению доступного жилья. Сегодня вы приобрели квартиры по цене 140 тысяч тенге за квадратный метр. Остальная стоимость жилья, а это почти 70 тысяч тенге за квадратный метр, субсидируется из местного бюджета. Кроме того, кредит на покупку жилья предоставлен на льготных условиях – под 5% годовых на 10-20 лет. Благодаря таким условиям, обеспечивается доступная цена жилья. Сегодня мы разделяем это радостное событие с вами и желаем счастья в новых домах. В день Независимости Казахстана важно помнить главное достояние республики – стабильность в стране и единство народа, – сказал аким ЗКО Гали Искалиев на церемонии вручения ключей новоселам.

Среди счастливых обладателей квадратных метров собственного жилья член ОО "Арба" для людей с ограниченными возможностями" Асель Садырова, которая на протяжении семи лет стоит в очереди на жилье.

Я открыла также депозит в "Жилстройсбербанке" и копила на квартиру три года. Внеся первоначальный взнос, участвовала в распределении квартир этого дома. Очень счастлива, что госпрограмма дает возможность приобрести жилье по льготной цене, – поделилась своей радостью женщина.

Половина квартир в домах, построенных в рамках госпрограммы "Нұрлы жер", предназначена для вкладчиков "Жилстройсбербанка", другая часть – для очередников, среди которых есть многодетные матери, люди с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов и представители других категорий уязвимых слоев населения. Строительная компания также благоустроила придомовую территорию нового дома, заасфальтировала подъездные пути к дому.

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