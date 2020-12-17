Полиция Алматы нашла заказчика и исполнителя поджога авто

Subaru была сожжена в ночь на 14 декабря.

Алматинские полицейские задержали преступников, виновных в заказном поджоге Subaru, передает zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДП Алматы, авто было сожжено в ночь на 14 декабря во дворе жилых домов, расположенных по улице Шагабутдинова.

Полицией был задержан гражданин Ш. 1983 г.р., который дал признательные показания в том, что исполнял заказ своего знакомого - гр.М., 1959 года рождения, который обещал ему за работу 100 тысяч тенге.

Заказчик поджога был сразу же задержан. Установлено, что между им и владельцем авто на фоне личных неприязненных отношений неоднократно были конфликтные ситуации, что и послужило мотивом преступления, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

По словам спикера, оба подозреваемых в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания ДП. Следствие продолжается.

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