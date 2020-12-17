Горячие новости
Читайте также

Полиция Алматы нашла заказчика и исполнителя поджога авто

Subaru была сожжена в ночь на 14 декабря.

Фото : Pixabay17 декабря 2020, 14:48

Алматинские полицейские задержали преступников, виновных в заказном поджоге Subaru, передает zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДП Алматы, авто было сожжено в ночь на 14 декабря во дворе жилых домов, расположенных по улице Шагабутдинова.
Полицией был задержан гражданин Ш. 1983 г.р., который дал признательные показания в том, что исполнял заказ своего знакомого - гр.М., 1959 года рождения, который обещал ему за работу 100 тысяч тенге.

Заказчик поджога был сразу же задержан. Установлено, что между им и владельцем авто на фоне личных неприязненных отношений неоднократно были конфликтные ситуации, что и послужило мотивом преступления, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

По словам спикера, оба подозреваемых в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания ДП. Следствие продолжается.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты