Полиция Алматы нашла заказчика и исполнителя поджога авто
Subaru была сожжена в ночь на 14 декабря.
Фото : Pixabay17 декабря 2020, 14:48
Алматинские полицейские задержали преступников, виновных в заказном поджоге Subaru, передает zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы ДП Алматы, авто было сожжено в ночь на 14 декабря во дворе жилых домов, расположенных по улице Шагабутдинова.
Полицией был задержан гражданин Ш. 1983 г.р., который дал признательные показания в том, что исполнял заказ своего знакомого - гр.М., 1959 года рождения, который обещал ему за работу 100 тысяч тенге.
Заказчик поджога был сразу же задержан. Установлено, что между им и владельцем авто на фоне личных неприязненных отношений неоднократно были конфликтные ситуации, что и послужило мотивом преступления, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.
По словам спикера, оба подозреваемых в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания ДП. Следствие продолжается.
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