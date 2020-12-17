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В США аллергия после вакцины Pfizer появилась у второго медика

Медик после вакцинирования от коронавируса почувствовал головокружение и першение в горле. Ему немедленно оказали помощь. В течение часа его состояние нормализовалось.

Фото : EPA/UPG17 декабря 2020, 15:29

В США аллергическая реакция после прививки вакциной Pfizer и BioNTech появилась у второго медицинского работника. Симптомы обнаружились через 10 минут после инъекции, пишет zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

Так, сотрудник медучреждения почувствовал першение в горле, у него началась кружиться голова и появилась отечность глаз.

Ему сразу же оказали соответствующую медицинскую помощь, и спустя час он почувствовал себя лучше. Сотрудника не госпитализировали.

Отмечается, что случаи ухудшения самочувствия после COVID-прививки не повлияют на планы по вакцинации населения в США.


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