Летние Азиатские игры 2030 года примет Катар

Перед членами ОСА стоял выбор между заявками городов Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Доха (Катар).

Олимпийский совет Азии (ОСА) объявил, что Азиатские игры 2030 года будет принимать Доха (Катар), сообщает zakon.kz.

Другой кандидат от этого региона - Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проведет игры в 2034 году, передает Olympic.kz.

Заседание Генеральной Ассамблеи Олимпийского Совета Азии проходило в Маскате (Султанат Оман).

Президент ОСА шейх Ахмад Аль Фахад Аль Сабах выразил надежду, что континентальные Игры в 2030 году пройдут на высоком уровне.

Нам очень повезло, что у нас есть две отличные заявки от двух крупнейших столиц региона. Наш Комитет по оценке OCA посетил эти два города в ноябре и был очень впечатлен планами проведения, динамичными программами и спортивной инфраструктурой мирового класса, а также огромным энтузиазмом и волнением от проведения Азиатских Игр. Мы знаем, что Азиатские игры будут в очень надежных руках в 2030 году, и я хотел бы поблагодарить два города-кандидата за их усилия и энтузиазм, - заявил президент ОСА шейх Аль Сабах.

Члены ОСА, приняли участие в тайном голосовании, которое в этом году впервые проводился в онлайн режиме.

Cтолица Катара набрала 27 против 10 голосов, поддержавших заявку Эр-Рияда.

После оглашения итогов голосования был подписан договор между ОСА и принимающими городами.

Я верю, что вы творите историю, и я буду гордиться проведением двух Азиатских игр в Западной Азии. Спасибо Азии за вашу солидарность" - сказал шейх Ахмад в обращении к Ассамблее.

Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков, также являющийся Председателем оценочного комитета Азиатских Игр 2030 года, высоко оценил подготовку двух заявочных комитетов.

Как председатель оценочного комитета Азиатских Игр-2030, я посетил два города-кандидата. Оба заявочных комитета представили свои города с самых лучших сторон и должен отметить, что выбирать город в этом году было сложнее чем обычно. Мы стали свидетелями бескомпромиссного соперничества двух ярких, сильных и интересных заявок. Оба города готовы принять Азиатские игры с высоким уровнем подготовки, и выбор был как никогда сложным. Мы знаем, что Саудовская Аравия в настоящий момент трансформируется, страна стремиться быть в одном ряду с лидерами спортивного движения нашего континента. Катар – признанный лидер, много лет продолжает инвестировать в спортивную индустрию и является на сегодняшний день одним из самых развитых стран в плане спортивной инфраструктуры. На Генеральной Ассамблее было принято решение что, сегодня не будет победителя и побежденного. И оба города, в след друг за другом примут континентальные игры. Мы уверены, что Азиатские Игры в 2030 и 2034 годах пройдут на высоком организационном уровне, − отметил Андрей Крюков.

Президент Олимпийского комитета Катара Его Превосходительство шейх Джоан бин Хамад Аль Тани отметил важность момента для Олимпийского движения Катара.

Это особенный момент для всего Катара и Западно-Азиатского региона. Проведение Азиатских игр 2030 года было национальным приоритетом для нашей страны, и поэтому мы с гордостью принимаем честь провести Азиаду в 2030 году. Мы искренне благодарим OCA и его руководство, а также Национальные Олимпийские комитеты Азии за оказанное доверие Дохе. Мы можем заверить всю семью OCA, что не воспринимаем эту ответственность как должное, и мы будем неустанно работать над организацией Азиатских Игр. Мы также рады, что нашему западноазиатскому соседу, Саудовской Аравии, была предоставлена возможность принять Азиатские игры 2034 года, и мы желаем им и Олимпийскому комитету Саудовской Аравии всего самого наилучшего.

Его Королевское Высочество принц Абдулазиз ибн Турки Альфайсал, президент Олимпийского комитета Саудовской Аравии, заявил, что его город и страна "переполнены радостью" провести Азиатские Игры в 2034 году.

Мы приветствуем решение принятое OCA и НОК Азии. Это лучший результат для OCA и двух городов, которые провели состязательную кампанию в духе великого спортивного мастерства. Сегодняшнее историческое решение - отличная новость для азиатского спорта и наших спортсменов, которые смогут тренироваться и готовиться к 2030 и 2034 годам, зная, что находятся в отличных руках двух удивительных принимающих городов. Мы хотели бы поблагодарить OCA и Национальные Олимпийские комитеты Азии за то, что они передали нам эту важную ответственность. Мы будем ценить эту возможность и каждый день усердно работать, чтобы провести Азиатские Игры, которыми может гордиться вся Азия. Мы также поздравляем Доху и желаем им всего наилучшего в 2030 году.

Доха уже принимала соревнования в 2006 году.

Отметим, что первые Азиатские игры были проведены в Нью-Дели (Индия) в 1951 году, хотя корни международных мульти-спортивных событий в Азии восходят к первому восточному чемпионату в Маниле (Филиппины) в 1913 году.

19-е Азиатские игры примет Ханчжоу, столица провинции Чжэцзян на востоке Китая. Игры состоятся с 10 по 25 сентября 2022 года, а 20-е Азиатские игры пройдут в Айти-Нагойе, Япония, с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

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Азиатские игры, называемые также Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.

Олимпийский Совет Азии (ОСА) - одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом (МОК), руководящий орган Олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств. Организация основана 16 ноября 1982 года. Штаб-квартира расположена в городе Эль-Кувейт (Кувейт). Организация координирует и управляет Олимпийским движением в странах-членах ОСА, регулярно проводит летние и зимние Азиатские Игры, Игры по пляжным видам спорта и Игры в закрытых помещениях. Президентом ОСА является шейх Кувейта Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев является вице-президента Олимпийского Совета Азии (ОСА).

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