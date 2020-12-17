В Акмолинской области за период Независимости создано более 230 тысяч рабочих мест

Реализуемая с 2010 года "Дорожная карта занятости" помогла освоить дополнительные профессии и трудоустроиться жителям региона.

В регионе, благодаря всесторонней государственной поддержке и увеличению кредитования, активно развивается предпринимательский сектор. С момента обретения Независимости число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в 50 раз с 1 тыс. до 46 тыс. единиц, сообщает zakon.kz.

В этом году 28 тыс. субъектов данного сектора были охвачены мерами государственной поддержки. За последние 25 лет создано порядка 230 тысяч новых рабочих мест, передает управление внутренней политики.

Реализуемая с 2010 года "Дорожная карта занятости" помогла освоить дополнительные профессии и трудоустроиться жителям региона. В результате, отмечается рост динамики занятых в различных секторах экономики и соответственно стабильное снижение числа безработных.

В целях обеспечения продуктивной занятости было создано более 31 тысячи новых рабочих мест, из них больше половины - 17,2 тысячи являются постоянными.

В разы увеличилось число участников программы, получивших кредиты на развитие предпринимательства.

Свидетельством реализации проектов стали идеи предпринимательницы из города Макинск Буландынского района Кадишы Исмаковой. На полученный кредит в три миллиона тенге предпринимательница организовала автобусный маршрут в родном городе, тем самым, не только обеспечив себе постоянный источник дохода, но и создав новые рабочие места.

В рамках проекта "Экономика простых вещей" в области профинансированы 120 бизнес-проектов, осуществление которых позволит открыть дополнительно 1300 новых рабочих мест.

Одна из первоочередных задач, стоящих перед госорганами – поддержка предпринимательского сектора. В сложившихся условиях, вызванных пандемией коронавируса, малый и средний бизнес оказался в вынужденном простое. Для этого разработан ряд антикризисных мер, уменьшили негативное влияние периода ЧП и карантинных ограничений для субъектов предпринимательства.

Около 200 тыс. акмолинцев, потерявших доходы во время 1-й волны пандемии, получили социальные выплаты на 7 млрд. тенге, еще порядка 80 тыс. человек получили выплаты в период второй волны на 3,3 млрд тенге, - сообщили в управлении предпринимательства и промышленности.

В целом, при формировании нового экономического курса в среднесрочной перспективе, а также в посткризисный период, все усилия местных исполнительных органов будут направлены на меры по поддержке граждан.

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