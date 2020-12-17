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Президент Франции заразился коронавирусом

Макрон уходит на самоизоляцию, но продолжит работу в удаленном режиме.

Фото : ideal.es17 декабря 2020, 17:31

У президента Франции Эмманюэля Макрона обнаружили коронавирус, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Французский лидер сделал тест после того, как у него появились легкие симптомы заболевания.

Говорится, что Макрон уходит на самоизоляцию, но продолжит работу в удаленном режиме. Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент самоизолируется на 7 дней.

По информации телеканала BFMTV, на самоизоляцию также уйдут супруга Макрона Брижит, премьер-министр страны Жан Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Феран.

Ранее COVID-19 переболели несколько членов правительства Франции, в том числе министр экономики Брюно Ле Мэр. Среди мировых лидеров с коронавирусом SARS-CoV-2 столкнулись президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и князь Монако Альбер II.


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