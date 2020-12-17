Звезды в чьих венах течет коктейль из разных национальностей

Мир шоу-бизнеса как никакой другой богат яркими и сложными лицами. Конечно, помимо внешности свою роль играют наряды, прически и общий стиль звезд, но все-таки нельзя недооценивать важность природной красоты и изюминки.

Есть мнение, что наиболее привлекательными оказываются черты тех, в чьей родословной перемешались самые разнообразные гены. Интересно изучать биографию звезд, которые могут похвастаться довольно неожиданным происхождением.

1. Шарлиз Терон

Родилась в Южной Африке в семье африканеров. По материнской линии актриса имеет немецкие, а по отцовской — французские и голландские корни. Кстати, предки актрисы, вышедшие из Франции, были первыми поселенцами-гугенотами в ЮАР.

2. Леонардо Ди Каприо

Со стороны отца Ди Каприо имеет итальянские и немецкие корни. А его мама появилась на свет в семье немца и русской эмигрантки. Как-то в интервью Ди Каприо назвал себя наполовину русским.

3. Николь Кидман

Актриса родилась на Гавайях и получила местное имя Хокулани, что означает "небесная звезда". Родословная Кидман имеет ирландское и шотландское наследие.

4. Джессика Альба

Со стороны матери у актрисы датское, валлийское, немецкое, английское и французское происхождение. А родственники отца были выходцами из Мексики.

5. Тимоти Шаламе

По материнской линии у актера еврейские корни, а его отец — канадско-британский француз.

6. Милла Йовович

Актриса родилась в Киеве в семье врача из Черногории и русской актрисы. Предки Миллы по линии матери — уроженцы Тулы.

7. Шакира

Необычной внешностью Шакира обязана своим арабским и ливанским отцовским генам, а также испанским и итальянским корням матери.

8. Зендая

Отец звезды — афроамериканец с македонскими и исландскими корнями. А в роду по материнской линии были немцы, ирландцы и шотландцы.

9. Крис Хемсворт

Актер родился в Австралии. По отцовской линии он имеет английское, шотландское и немецкое происхождение. А со стороны матери были голландцы и ирландцы.

10. Скарлетт Йоханссон

Отец Скарлетт родом из Дании, а дедушка по отцовской линии был шведом. Мама актрисы происходит из еврейской семьи ашкенази.

11. Сальма Хайек

Отец Сальмы — мексиканец из Ливана, а ее мать Диана Хименес Медина — оперная певица испанского происхождения. Сама Хайек считает себя на 50 % ливанкой и на 50 % испанкой.

12. Киану Ривз

Актер родился в Ливане. Его мать — англичанка из Эссекса, а отец родом с Гавайев и имеет гавайские, китайские, английские, ирландские и португальские корни.

13. Ума Турман

Ума появилась на свет в Бостоне в семье американца и шведской модели немецкого происхождения.

14. Кристина Агилера

Отец певицы родился в Эквадоре, а мать имеет немецкие, ирландские, валлийские и голландские корни.

15. Джейсон Момоа

Родина Джейсона Момоа — Гавайи. Его отец имеет гавайское происхождение, а у мамы в роду были немцы, ирландцы и индейцы.

16. Анджелина Джоли

По линии отца актриса имеет немецкое и словацкое происхождение, а со стороны матери у нее французско-канадские, голландские и немецкие корни.

17. Райан Гослинг

В родословной актера есть франко-канадские, немецкие, английские, шотландские и ирландские гены.

18. Ева Грин

Отец актрисы имеет бретонские и шведские корни, а ее мама — уроженка Алжира, переехавшая во Францию.

19. Наоми Кэмпбелл

В венах Кэмпбелл течет афро-ямайская кровь. Также звезда является носителем китайско-ямайских генов, доставшихся ей от бабушки по отцовской линии, чья фамилия была Мин.

20. Камерон Диас

Со стороны отца у актрисы кубинские корни, а по материнской линии — английские и немецкие.

21. Мэрайя Кэри

Отец певицы афроамериканского и афровенесуэльского происхождения, а мама — ирландского.

А вы согласны с мнением о том, что люди смешанных кровей имеют наиболее интересную внешность?

Источник: AdMe

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