Казахстанец стал победителем на бойцовском турнире Arlan Grip Pro

Резников принял участие в турнире Arlan и стал сильнейшим среди профессионалов.

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (АСА) стал победителем на турнире про грэпплингу, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram он опубликовал видео финального боя, в котором одержал победу над другим казахстанским бойцом Гойти Дазаевым.

Всегда зрелищно, когда встречаются два вольника, будь то это греплинг или бой! Спасибо друг за схватку, Гойти Дазаев, финал был хорошим благодаря таким соревнованиям и совместным сборам у нас в Казахстане будет рост ММА! Мы двигаемся в правильном направлении, - написал боец.

Резников принял участие в турнире Arlan и стал сильнейшим среди профессионалов. Он стал чемпионом Гран-при "ARLAN GRIP PRO" среди профессиональных бойцов ММА в весовой категории 83кг.

Артем провел три схватки:

1/4 vs. Саматов (Север-Юг)

1/2 vs. Нуржанов (6:0)

Финал vs. Дазаев (2:0)", — пишут в ACA.

Справочно: Грэпплинг (он же Grappling, Submission Fighting, Sumbission Wrestling, No-Gi Grappling) - вид борьбы, который совмещает в себя технику всех остальных борцовских стилей и учит как заставить соперника сдаться от того или иного приема. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенность стиля.

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