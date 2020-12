В двух популярных браузерах нашли опасные расширения

Пока проблема с опасными плагинами не решена, эксперты рекомендуют отключить их или удалить из браузера.

Три миллиона пользователей стали жертвами вредоносных расширений для браузеров Chrome и Edge, сообщает zakon.kz.

Эти аддоны похищали персональные данные и перенаправляли людей на фишинговые сайты. Подробно о кампании злоумышленников рассказали эксперты Avast.

Всего Avast нашла 28 расширений с вредоносным кодом для двух популярных браузеров. В основном речь идет о плагинах, позволяющих скачивать контент из популярных социальных сетей и онлайн-платформ — Universal Video Downloader, Instagram Download Video & Image, Video Downloader for Facebook, Vimeo Video Downloader, Spotify Music Downloader, Video Downloader for YouTube, SoundCloud Music Downloader и других.

Плагины-зловреды могут красть персональные данные (в том числе даты рождения, адреса электронной почты, информацию об активных устройствах), переадресовывать жертв на рекламные ресурсы и сайты-обманки, записывать историю просмотров, а также подгружать другие вредоносные программы. За каждое перенаправление на сторонний домен, добавили в Avast, кибермошенники получают вознаграждение.

Для Chrome:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Vimeo™ Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram™

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Для Edge:

Direct Message for Instagram™

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Vimeo™ Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram™

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Команда Avast утверждает, что обнаружила угрозу в ноябре 2020 года, но не исключает, что она могла быть активной на протяжении многих лет, оставаясь незамеченной. Известно, что зараженные плагины трудно выявить, так как у них есть способность "прятаться".

Согласно статистике об установках, в данный момент около 3 млн человек по всему миру могут пользоваться зараженными расширениями.

Avast заверяет, что уже связался с Microsoft и Google, сообщив компаниям об угрозе. Пока проблема с опасными плагинами не решена, эксперты рекомендуют отключить их или удалить из браузера.

