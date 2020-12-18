Рамзан Кадыров высказался о санкциях и о Путине

По словам главы Чечни, вопрос санкций "дошел до маразма", поскольку ограничения применяются не только в отношении чиновников, но даже в отношении любого случайного человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к санкциям Запада, отметив, что их удостаиваются настоящие патриоты России, сообщает zakon.kz.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции сказал, что глава Чечни защищает интересы не только республики, но и всей России.

Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно. Было бы тревожно, если бы я не оказался в так называемых ограничительных списках. Ведь санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России. И это очень высокая оценка, - написал Кадыров в своем Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на санкции, введенные против главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного: Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны. Именно поэтому это и является целью для оппонентов России, заметил Путин.

По словам самого главы Чечни, вопрос санкций "дошел до маразма", поскольку ограничения применяются не только в отношении чиновников, но даже в отношении любого случайного человека.

Он добавил, что если бывает необходимость, использую свои личные дружеские связи и предлагаю помощь в разрешении проблемных ситуаций. Так было и в случае с возвращением наших соотечественников из Сирии, граждан Беларуси из Ливии, членов экипажа танкера "Механик Чеботарев", журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии. Вот в таких случаях, бывает, что нужно использовать имеющиеся личные связи, чтобы ускорить или упростить процесс. Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями.

10 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК "Ахмат", организация "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуб смешанных единоборств "Ахмат" и компания "Чеченские минеральные воды". Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что "ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", так как "Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми".

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