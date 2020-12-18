Голосовые и видеозвонки появятся в WhatsApp Web и в приложении для ПК

В программе появится отдельное всплывающее окно с вызовом. На нем разместят кнопки управления, аватарку, а также имя пользователя.

Функция голосовых и видеозвонков уже давно имеется в мобильных приложениях WhatsApp, однако в ПК-версии мессенджера такая возможность не реализована до сих пор, сообщает zakon.kz.

По сообщению авторов издания WABetaInfo, скоро можно будет совершать и принимать звонки в настольном клиенте и веб-версии WhatsApp.

Кроме этого, в программе появится отдельное всплывающее окно с вызовом. На нем разместят кнопки управления, аватарку, а также имя пользователя.

При входящем звонке будет отображаться всплывающее окно с именем, фотографией контакта и кнопками для принятия или отклонения вызова. Звонок также можно будет проигнорировать.

Поддержка голосовых и видеозвонков в веб-клиенте и настольном клиенте WhatsApp в настоящее время находится на стадии бета-тестирования и доступна только для небольшого числа пользователей. Хотя WhatsApp еще не объявил официальную дату выпуска, функции должны быть доступны большему количеству пользователей в ближайшие недели.

В условиях самоизоляции видеозвонки стали неотъемлемой частью жизни многих людей. В апреле администрация WhatsApp вдвое ослабила ограничение, накладываемое на количество участников в групповых видеозвонках.

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