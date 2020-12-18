Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины

США предоставили фармпомпаниям иммунитет от ответственности, если у испытавших вакцины добровольцев возникнут серьезные побочные эффекты.

Власти США предоставили фармкомпаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай, если у добровольцев, испытавших разработанные COVID-вакцины, проявятся серьезные побочные эффект, сообщает zakon.kz со ссылкой на CNBC.

Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете. В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты, - сказал адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.

Телеканал добавляет, что американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности. В то же время хотя Конгресс США создал спецфонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно.

Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата], - добавил Данн.

В феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сослался на закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет компании "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с вакцинацией.

Сами компании Pfizer и Moderna, а также министерство здравоохранения и социальных служб США отказались комментировать вопрос.

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