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Forbes назвал самые богатые семьи США

Полсотни самых богатых семей США владеют совокупным состоянием в 1,2 триллиона долларов, подсчитал журнал.

Фото : Getty Images18 декабря 2020, 06:36

Семья Уолтонов - наследники американского ретейл-гиганта Walmart - признана самой богатой семьей в США, передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Всего Уолтоны владеют примерно половиной акций Walmart, а их состояние оценивается в 247 миллиардов долларов. Трое детей основателя корпорации Сэма Уолтона - Элис, Джим и Роб - входят в двадцатку богатейших бизнесменов мира по версии Forbes.

За ними, на втором месте рейтинга, идет семья Кох с состоянием в 100 миллиардов долларов. Ее членам принадлежит 84% акций компании Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, нефтепереработкой, химпромом, искусственными волокнами и пластмассами.

Тройку замыкает семья Марс, владеющая одноименным производителем продуктов питания. В числе прочего компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M&M’s. Их совокупное состояние оценивается в 94 миллиарда долларов.

В общей сложности топ-50 семей США владеют 1,2 триллионом долларов.


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