В США уже более 17 млн случаев коронавируса
Больше всего выявленных случаев COVID-19 в штатах Калифорния, Техас, Флорида, Иллинойс и Нью-Йорк.
Фото : Twitter18 декабря 2020, 07:11
В США количество случаев коронавируса превысило 17 млн, передает zakon.kz со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
С начала пандемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 715 422 случая), далее идут Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600) и Нью-Йорк (804 555). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умерло 307 770 человек.
Всего в мире коронавирусом заразились около 74 млн человек, более 1,6 млн умерли.
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