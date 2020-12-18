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Токаев поддержал Макрона

И пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фото : Акорда18 декабря 2020, 08:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает zakon.kz.

Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

У Макрона 17 декабря диагностировали коронавирус.


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