Токаев поддержал Макрона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает zakon.kz.

У Макрона 17 декабря диагностировали коронавирус.

Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!