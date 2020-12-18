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Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

При населении в 5,5 миллиона человек в Финляндии насчитывается более трех миллионов действующих саун.

Фото : Unsplash18 декабря 2020, 09:01

Финская традиция впервые попала в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Таковой была признана сауна, сообщает министерство культуры и образования Финляндии, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Купание в сауне является неотъемлемой частью повседневной жизни и праздников, а также благополучия и образа жизни финнов, подчеркивает равенство и взаимное уважение между людьми, - сказала министр науки и культуры Анника Саарикко.

Отмечается, что почти 90% жителей Финляндии, по данным властей, посещают сауну раз в неделю.

Страна до этого не была представлена в данном списке ЮНЕСКО. Следующая ее номинация на регистрацию в перечне нематериального наследия - народные традиции игры на скрипке и изготовления клинкерных лодок. Решение по ним должно быть принято через год.


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