Введена в эксплуатацию вторая очередь ВЭС "Астана EXPO-2017"

Ветровые турбины преодолели сложный и протяженный маршрут поставки – более шести тысяч километров по морскому и наземному пути из портов Италии, Испании и Дании.

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса и нестабильность в процессе поставок оборудования, компании "ЦАТЭК Green Energy" удалось в запланированные сроки завершить работу по строительству второго пускового комплекса ветровой электростанции "Астана EXPO-2017". Общая проектная мощность ВЭС, состоящей из двух комплексов в количестве в 29 ветрогенераторов, составляет 100 МВт, передает zakon.kz.

Строительство ВЭС в Акмолинской области осуществлялось в два этапа: возведение первого пускового комплекса в 15 ветрогенераторов мощностью 50 МВт, а также второго комплекса в 14 ветрогенераторов мощностью 50 МВт. Первый комплекс успешно введен в эксплуатацию 26 августа 2019 года, строительство второго завершилось в ноябре 2020 года.

Высокотехнологичные ветрогенераторы произведены одним из мировых лидеров ветроэнергетики – компанией VESTAS. Данный тип турбин применяется в западноевропейских странах, а также в Канаде, США, в том числе в странах с суровыми климатическими условиями и является самым последним и усовершенствованным поколением оборудования VESTAS. Единичная мощность турбины - 3,45 МВт, высота башни - 80 метров, диаметр ротора - 117 метров.

Сфера ветроэнергетики является перспективной и активно растущей, особенно ввиду повышенного энергопотенциала нашей страны. ТОО "ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)" удалось достичь эффективности использования установленной мощности ветровых турбин на 40 и более процентов.

Ветровые турбины преодолели сложный и протяженный маршрут поставки – более шести тысяч километров по морскому и наземному пути из портов Италии, Испании и Дании.

На разных стадиях выполнения строительно-монтажных работ было задействовано более 300 специалистов, а также свыше 130 единиц тяжелой техники.

Реализация проекта включала возведение таких объектов как: воздушная линия электропередач 220 тысяч вольт общей протяженностью порядка 16 километров, повышающая подстанция 220/35/10 киловольт с силовыми трансформаторами мощностью 80 000 киловольт-ампер каждый на современном оборудовании Siemens, объекты общезаводского хозяйства, включая административно-бытовой комплекс с диспетчерским пунктом управления, а также порядка 25 километров дорог.

Ветровая электростанция "Астана EXPO-2017" является одним из самых крупных отечественных проектов, презентованных в 2017 году Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в рамках международной выставки "EXPO-2017". ВЭС "Астана EXPO-2017" позволит обеспечить годовое потребление энергии более 10 000 семей, снизить выбросы парниковых газов на 230 000 тонн в год, что превышает объем выбросов более 113 000 автомобилей за тот же период времени, и экономить свыше 79 000 тонн топлива ежегодно. Реализация проекта способствует выполнению международных обязательств Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов, в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева по формированию "зеленой" культуры и решению экологических проблем через развитие зеленых технологий в нашей стране.

Высокое внимание со стороны действующего Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к декарбонизации экономики и новые государственные меры поддержки зарождающейся индустрии ВИЭ подтверждают экономический потенциал данной отрасли и огромные перспективы для инвесторов.

Пресс-служба ТОО "ЦАТЭК Green Energy"

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