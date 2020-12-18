Четыре казахстанца привезли коронавирус из Минска

Всего без справок за сутки на родину прилетели 378 человек.

У четырех казахстанцев, прилетевших 16 декабря на родину, обнаружили коронавирус, передает zakon.kz.

Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, эти граждане были также без ПЦР-справок.

Всего 17 декабря на территорию Казахстана прибыли 18 международных авиарейсов из Германии, Венгрии, Нидерландов, Мальдивской Республики, Индии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ и Узбекистана.

Из 2 052 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 674 человек, без справок прибыли 378 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы - 9 рейсов, 1 024 пассажира, со справками - 818, без справок - 206;

в аэропорт г. Нур-Султан - 5 рейса, 760 пассажиров, со справками - 601, без справок - 159;

в аэропорт г. Атырау - 2 рейса, 54 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Уральск - 1 рейс, 75 пассажиров, со справками - 72, без справок - 3;

в аэропорт г. Шымкент - 1 рейс, 139 пассажиров, со справками - 129, без справок - 10.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.



По результатам ПЦР-анализа из 311 граждан РК, прилетевших в РК 16 декабря 2020 года, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Минск – Нур-Султан выявлена коронавирусная инфекция.

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