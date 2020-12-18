Казахстанский боксер впервые потерпел поражение

Бой прошел в Лос-Анджелесе.

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) потерпел поражение в бою за титулы чемпиона USNBC и USBA в первом среднем весе против Чарльза Конуэлла (13-0, 10 КО), сообщает zakon.kz.

Секундант казахстанца отказался от продолжения боя перед девятым раундом.

Ашкеев свой предыдущий бой провел в ноябре 2019 года, и это стало одним из факторов, приведшим к первому поражению в его профессиональной карьере.

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