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Казахстанский боксер впервые потерпел поражение

Бой прошел в Лос-Анджелесе.

Фото : prosports.kz18 декабря 2020, 12:03

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) потерпел поражение в бою за титулы чемпиона USNBC и USBA в первом среднем весе против Чарльза Конуэлла (13-0, 10 КО), сообщает zakon.kz.

Секундант казахстанца отказался от продолжения боя перед девятым раундом.

Ашкеев свой предыдущий бой провел в ноябре 2019 года, и это стало одним из факторов, приведшим к первому поражению в его профессиональной карьере.


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