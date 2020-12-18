В Казалинском районе открылся новый сельский клуб

В рамках «Дорожной карты занятости - 2020» в городе Казалы благоустроено 8 улиц, установлено уличное освещение. В результате проложены тротуары, на работах было занято 47 человек.

В ходе рабочей поездки в Казалинский район Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с работами по благоустройству города Казалы.

В частности, глава региона ознакомилась с ходом строительных работ, работ по ремонту дорог, газификации и реализацией программы «Зеленый пояс» на 2020-2021 годы.



В рамках «Дорожной карты занятости - 2020» в городе Казалы благоустроено 8 улиц, установлено уличное освещение. В результате проложены тротуары, на работах было занято 47 человек. В рамках программы отремонтировано также 4 улицы, трудоустроено 5 человек. Благоустроен парк им. Г.Муратбаева в центре города, где на работах было трудоустроено 9 человек. Кроме того, отремонтированы Дом культуры в г. Казалы, городская поликлиника, общеобразовательная школа №17 и здание БСДО «Шагала», трудоустроены 24 человека.



Затем глава региона побывала в селе Бекарыстан би, где ознакомилась с ходом работ по ремонту дорог, строительству освещения, укладке тротуаров на улице У.Туктибаева в рамках программы «Ауыл - Ел бесігі». Гульшара Абдыкаликова также посетила дом жителя села Болата Садуова, куда был подведен водопровод, и увидела результат проведенных работ.



В селе Аксуат аким области посетила недавно открывшийся детский сад «Балауса» на 90 мест. Строительство детского сада началось в 2019 году и завершилось в текущем году.



Затем глава региона приняла участие в церемонии открытия нового клуба. Строительство культурного центра в селе Аксуат на 150 мест началось в мае 2020 года. Подрядчик, ТОО «Болашак», в срок завершил строительство двухэтажного здания. Аким области поздравила жителей села с открытием нового объекта.



- За последнее время в Кызылординской области проделана большая работа, на благо населения строится много объектов. Всего этого мы добились благодаря независимости. Поэтому, в первую очередь, поздравляю вас с Днем Независимости. Накануне праздника в селе Аксуат введен в эксплуатацию новый сельский клуб. Мы надеемся, что новый объект станет катализатором культурных событий в селе и увеличит число талантливой молодежи. Сюда будут приезжать жители, чтобы посмотреть различные мероприятия. Еще раз поздравляю с открытием нового сельского клуба - сказала аким области Г.Абдыкаликова.

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