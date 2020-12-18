Верховный суд Бразилии разрешил наказывать за отказ от COVID-прививки

Суд хочет наложить запрет на посещение мест и на занятия определенной деятельностью тем, кто не желает делать прививку от коронавируса. При этом принудительная вакцинация нарушает конституцию Бразилии.

Верховный федеральный суд Бразилии в случае принятия соответствующих законов разрешил властям вводить ограничения в отношении тех граждан, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Коллегия поддержала судью Рикарду Левандовски, заявившего, что обязательная вакцинация может осуществляться "косвенными мерами". В качестве примера он предложил ввести запрет на посещение определенных мест или на определенную деятельность.

При этом подчеркивается, что для вакцинации необходимо согласие человека, а любое решение о принудительной вакцинации будет нарушать конституцию Бразилии.

Отмечается, что власти планируют массово начать прививать бразильцев в 2021 году.

Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлено более семи миллионов COVID-случаев. От инфекции в стране скончались 184 тысячи человек.

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