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Алматинские дети сняли видео в поддержку Головкина

Они пожелали ему победы в следующем бою.

Фото : dazn18 декабря 2020, 15:48

Ученики школы №118 Жетысуского района поддержали казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает zakon.kz.

Они смонтировали видео с пожеланиями спортсмену, фотографиями Головкина и также приложили видео со своих тренировок.

Желаем Геннадию яркой победы! Ценного опыта, увеличения количества освоенных навыков, - говорится в сообщении.

Бой Головкина против Камила Шереметы состоится 19 декабря, примерно в 07:00 утра по Нур-Султану.

В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажут два телеканала. Qazaqstan и Qazsport начнут трансляцию в 04.00 утра.


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