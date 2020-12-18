В Акмолинской области откроется завод по переработке аккумуляторов

В промышленном центре региона на стадии реализации завод по переработке использованных аккумуляторов. На днях ТОО "Промзащита" посетил аким города Еркебулан Баяхметов.

В области увеличивается количество проектов по переходу к зеленой экономике, включая развитие возобновляемой энергии, зеленое строительство, промышленность, управление и переработка отходов. Поэтому государство активно поддерживает проекты в области экологии, сообщает управление внутренней политики.

В промышленном центре региона на стадии реализации завод по переработке использованных аккумуляторов. На днях ТОО "Промзащита" посетил аким города Еркебулан Баяхметов.

Данный проект был профинансирован фондом "Даму". Как известно, химические средства хранения электроэнергии вредны для экологии. Поэтому новое производство имеет большое значение для всего региона, - сообщил аким города Степногорск.

В год завод будет перерабатывать порядка 22 тысяч тонн отработанных аккумуляторов. Проектная мощность будет достигать свыше 13 тысяч тонн. Готовую продукцию – свинцовые слитки – планируется реализовывать на заводах по производству аккумуляторов. Пластмасса, которая извлекается из внешнего корпуса, будет реализована на предприятия по производству полиэтиленовой продукции.

К слову, запуск завода планируется в первом квартале 2021 года. Уже сегодня ведется реконструкция здания, в процессе настройки пуско-наладочные работы, полностью обеспечена инфраструктура, завезено оборудование. На постоянной основе будут трудоустроены 80 человек.

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