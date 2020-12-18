Пограничники оштрафовали рыбаков, протаранивших уток на Каспие

На нарушителей наложен штраф.

Двое рыбаков, протаранивших диких уток в Каспийском море привлечены к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

На нарушителей наложен штраф за нарушение режимов территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан по статье 512 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Призываем всех сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам, - говорится в сообщении Департамента ПС КНБ по Мангистауской области.

12 декабря в соцсетях появилось видео, на котором рыбаки на моторной лодке протаранили стаю диких уток. Инцидент вызвал возмущение в обществе. Живодеров сразу нашли, началось расследование.

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