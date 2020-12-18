Новая ветровая электростанция появилась в Акмолинской области

Стоимость проекта составила 5,6 млрд тенге. В период строительства ветровой электростанции было создано 30 новых рабочих мест.

В Акмолинской области успешно реализуются проекты в сфере ветроэнергетики. В канун Дня Независимости в Ерейментауском районе состоялось открытие ветровой электростанции мощностью 30 МВт, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Строительство ветроустановки реализовано ТОО "Golden Energy Corp". Ветровая электростанция расположена в Тайбайском сельском округе. Проект направлен на освоение имеющегося ветропотенциала, экономии органического топлива и снижения выбросов парниковых газов в регионе.

Объект включает 18 мачт-турбин высотой 115 метров с лопастями. Это универсальная ветроустановка с точки зрения мощности и площади прокатки, лучшая турбина на рынке в классе до 2 МВт. Она была разработана, чтобы обеспечить производительность в высоких и умеренных ветровых коридорах. Более 2000 таких турбин уже были установлены по всему миру и очень хорошо себя зарекомендовали, - сообщила директор предприятия Анна Омашева.

Стоимость проекта составила 5,6 млрд тенге. В период строительства ветровой электростанции было создано 30 новых рабочих мест.

Кроме того, в районе началось строительство еще одной ветровой электрической станции "Ereimentau Wind Power" мощностью 50 МВт вблизи города Ерейментау. Концепция проекта предусматривает строительство 11 ветровых турбин мощностью 4,8 МВт. Стоимость ветроустановки составляет 26,6 млрд тенге. Запуск планируется в четвертом квартале 2021 года.

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